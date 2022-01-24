В 2021 году оборот аэропорта "Рига" достиг половины оборота 2019-го

В 2021 году рижский аэропорт обслужил 303 тысячи пассажиров — это в 5,3 раза больше, чем в 2020 году и на 11,6 % больше, чем месяцем ранее. При этом до допандемийного уровня по-прежнему далеко — в декабре 2019 года аэропорт обслужил 581,9 тысяч пассажиров, на 47,9 % больше, чем в 2021. Об этом свидетельствуют данные Центрального управления статистикой.

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В декабре 2021 года в рижском аэропорту было совершено 4 638 полетов, это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Всего за 2021 год в аэропорту был совершен 39 061 полет, это на 9,7 % больше, чем в 2020 году, но на 55,1 % меньше, чем до начала пандемии.

Также в 2021 году аэропорт обслужил 2,35 миллиона пассажиров, это на 342 тысяч человек или 17 % больше, чем в 2020 году, но на 5,4 миллионов или 69,8 % меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году общий объем груза, полученного или отправленного через рижский аэропорт, составил 3,7 тысячи тонн — это на 12 % больше, чем в ноябре того же года и на 37,8 % больше, чем годом ранее. Всего в 2021 года объем груза, полученного или отправленного через рижский аэропорт, составил 27,8 тысяч тонн, что на 19,9 % больше, чем в 2020 году.

Также в декабре 2021 года аэропорт получил 2,2 тонн груза и почтовых посылок, что на 59,3 % больше, чем в декабре 2020 года, а отправил 1,5 тысяч тонн — на 15% больше, чем годом ранее.