В 2022 году Банк Латвии выпустит семь особенных монет

В этом году Банк Латвии планирует выпустить пять коллекционных монет и две памятные монеты по два евро с особенным дизайном, а также комплект оборотных монет. Об этом агентству LETA сообщили в Банке Латвии.

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Особенные монеты будут посвящены 100-летнему юбилею латвийской Сатверсме и к 150-летнему юбилею Вильгельма Пурвитиса. Также банк выпустит монеты, посвященные латвийским естественным лугам, 100-летнему юбилею Латвийского банка, и монеты, посвященные музыке и искусству.

Банк также выпустит две памятные монеты в два евро. Одна будет называться "Финансовая грамотность", а вторая будет посвящена 35-летию молодежной программы Erasmus и выйдет во всей Еврозоне.

Коллекционными монетами можно расплачиваться только стране выпуска. Банк Латвии напоминает, что по форме такие монеты — деньги, но по факту — произведение искусства. Их изготавливают из ценных металлов и в особом качестве, такие монеты предназначены для подарков или коллекционирования, а не для использования в платежах.

За год каждая страна Еврозоны может выпустить две памятные монеты в два евро, посвященные местным, Европейским или всемирным событиям. Также все страны Еврозоны раз в год могут вместе выпустить монету на общую тему, связанную с Евросоюзом. С одной стороны такие монеты выглядят обычно, но на обороте имеют особую символику разных стран.

Даты выхода новых монет станут известны незадолго до того, как их можно будет приобрести.

В Латвии первую памятную монету в два евро выпустили в 2014 году — она посвящена латвийской столице и изображает панораму Старой Риги.