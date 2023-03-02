В 2022 году долги по коммунальным платежам были у 6% жителей Латвии

В 2022 году 6% домохозяйств за последние 12 месяцев хотя бы раз имели задолженность за коммунальные услуги, а в 2021 году таких было 6,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Согласно данным ЦСУ, 6,3% домохозяйств хотя бы раз в прошлом году имели задолженность по аренде или ипотечному кредиту основного дома (6,4% в 2021 году).

Чаще всего долги возникали у домохозяйств с детьми, в том числе, в семьях с одним взрослым и детьми (10,7%), супружеских пар с тремя и более детьми (8,7%), а также у домохозяйств, состоящих из одного человека в возрасте от 16 до 64 лет (8,6%). Супружеские пары без детей (3,8%) и одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше (3,6%) с меньшей вероятностью имели задолженность по счетам за коммунальные услуги.

Одинокие пенсионеры тратят пятую часть своего дохода на жилье

В среднем одно домохозяйство тратит на содержание жилья 12,2% своих доходов. Больше всего от роста стоимости жилья пострадали одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше — они тратили на жилье 20,8% своего дохода. Домохозяйства с одним взрослым и детьми тратили на содержание жилья 18,3% своих доходов, а домохозяйства с одним человеком (в возрасте от 16 до 64 лет) тратили 15,9% своих доходов.