В 2022 году расходы Рижской думы превысят поступления почти на 160 млн евро

Расходы самоуправления Риги в 2022 году превысят поступления почти на 160 млн евро, свидетельствует проект бюджета столицы, который подан на рассмотрение комитету по финансовым и административным делам Рижской думы.

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Поступления в бюджет Риги в этом году запланированы в размере 995,8 млн евро, расходы — 1,15 млрд евро. Таким образом, расходы превысят доходы почти на 160 млн евро.

Большую часть разницы между доходами и расходами планируется покрыть из бюджетного остатка на начало года, который превышает 150 млн евро, а также за счет займов.

Основную часть доходов в бюджете Рижской думы составляют налоговые поступления — 691,6 млн евро, в том числе 579,6 млн евро подоходного налога с населения.

Трансферты из государственного бюджета запланированы в размере 212 млн евро.

Самая большая часть расходов в столичном бюджете предусмотрена для образования — 397,7 млн евро.