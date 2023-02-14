В 2022 году в Латвии был самый низкий уровень рождаемости за 100 лет

В 2022 году в Латвии на свет появилось 15 535 новорожденных — это самый низкий показатель за последние 100 лет, сообщает Центральное статистическое управление. Второй год подряд количество умерших вдвое превышает количество новорожденных, отмечает ЦСУ.
По сравнению с 2021 годом рождаемость упала на 10,8%. Резко сократилось и количество умерших (на 12,3%), однако в 2021-м году в стране была зафиксирована повышенная смертность — в том числе и под влиянием пандемии Covid-19.
На 1 января 2023 года предварительная численность населения Латвии составила 1,891 млн человек. Это на 15,2 тысячи человек больше, чем годом ранее, поскольку в рамках общеевропейской практики в статистику включены беженцы из Украины. К началу 2023 года 39,8 тысяч граждан Украины зарегистрировали свое место жительства в Латвии. ЦСУ обобщит информацию о том, сколько украинцев остались в Латвии, к 1 июня 2023 года.
На протяжении 32 лет, с 1990-го года, в Латвии ежегодно фиксируется негативный прирост населения.