В 2023 году можно будет сдавать в тароматы пластиковые бутылки и жестяные банки из-под сиропа и алкоголя всех видов
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В следующем году Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) планирует расширить список тары, подлежащей сдаче в депозитную систему, включив в него пластиковые бутылки из-под сиропов и алкогольных напитков всех видов и жестяные банки из-под алкогольных коктейлей.

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Согласно проекту правил об изменениях в правилах Кабинета министров от 11 августа 2020 года "Условия функционирования депозитной системы", который в настоящее время находится в процессе согласования между учреждениями, ожидается, что в депозитную систему в будущем будут приниматься также пластиковые (PET) и стеклянные бутылки и жестяные банки, служившие тарой сиропам, а также стеклянные и PET-бутылки и жестяные банки из-под алкогольных коктейлей на базе спирта и пластиковые бутылки и жестяные банки от алкогольных напитков всех видов.

После вступления в силу данных правил планируется переходный период до 31 марта 2023 года, в течение которого вышеуказанные напитки можно будет выпускать на рынок как со специальной маркировкой, так и без нее.

Ожидается, что поправки вступят в силу 1 апреля 2023 года.

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