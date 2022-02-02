В 2023 году планируется повысить минимальную зарплату
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Пересмотр размера минимальной заработной платы запланирован в первой половине 2022 года при согласовании с социальными партнерами размера минимальной зарплаты на 2023 год, заявил министр благосостояния Гатис Эглитис на встрече с Латвийским союзом свободных профсоюзов (ЛССП).

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Как сообщили агентству LETA в ЛССП, правительство предложит установить минимальную зарплату в 2023 году в размере 50% от средней брутто-зарплаты в 2021 году.

В конце прошлого года Центральное статистическое управление сообщило, что в третьем квартале 2021 года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1280 евро.

В настоящее время минимальная месячная заработная плата в Латвии составляет 500 евро в месяц.

На вопрос профсоюзов о восстановлении пенсий за выслугу лет работникам отдельных профессий министр благосостояния ответил, что в настоящее время Межведомственным координационным центром создана рабочая группа по разработке новой системы пенсий за выслугу, которая должна закончить свою работу до конца текущего года.

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