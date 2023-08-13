В 2024 году начнется реконструкция Онкологического центра в RAKUS
Foto: LETA

В ноябре следующего года планируется начать реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) в Рижской Восточной клинической университетской больнице, сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.

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В настоящее время завершается подготовка технической документации по ремонту и реконструкции отделений ЛОЦ. В рамках проекта планируется отремонтировать 18,3 тыс. кв. м здания ЛОЦ, переоборудовав 14 стационарных отделений на семи этажах, что позволит улучшить условия лечения пациентов и создать приятную и функциональную рабочую среду для персонала. Завершить реконструкцию ЛОЦ планируется в 2027 году.

В Восточной больнице (RAKUS) реализуются и другие проекты по улучшению лечения онкологических заболеваний.

Так, летом 2023 года начато расширение и реконструкция дневного стационара химиотерапии, где количество коек увеличится на 33%.

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