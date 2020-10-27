В 24 рижских образовательных учреждениях по меньшей мере один человек находится на карантине

На сегодняшний день в 24 рижских образовательных учреждениях один человек, целый класс или группа людей находятся на карантине из-за Covid-19, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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В распоряжении департамента есть информация, что с начала учебного года Covid-19 был выявлен у 114 учеников и 90 работников образовательных учреждений, в том числе у 69 педагогов и 21 технического работника.

С начала учебного года Covid-19 затронул 44 образовательных учреждения — 29 школ и 15 детских садов. В 15 школах и пяти дошкольных образовательных учреждениях домашний карантин уже окончен.