В 45 самоуправлениях возможна организация занятий на свежем воздухе
Foto: DELFI

Начиная с этой недели в 45 эпидемиологически наиболее безопасных самоуправлениях могут проводиться занятия формального и неформального образования на свежем воздухе в группах не более 20 человек, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Занятия на свежем воздухе можно проводить в Аглонском, Айзпутском, Алойском, Алсунгском, Апском, Ауцском, Беверинском, Буртниекском, Цесисском, Дурбском, Иецавском, Илукстском, Инчукалнсском, Яунелгавском, Яунпиебалгском, Екабпилсском, Кандавском, Карсавском, Коценском, Крустпилсском, Кегумсском, Лимбажском, Мазсалацском, Мерсрагском, Ницском, Паргауйском, Павилостском, Плявиньском, Приекульском, Раунском, Ропажском, Руцавском, Рундальском, Руйенском, Саулкрастском, Скриберском, Скрундском, Стренчском, Терветском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вецумниекском и Виеситском краях.

Также школьники смогут заниматься на свежем воздухе в Екабпилсе и Валмиере.

В этих самоуправлениях двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 не превышает 250 случаев на 100 тыс. жителей.

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