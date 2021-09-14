В 77 школах Латвии обнаружены случаи Covid-19; в Риге удаленно учатся 125 классов

С 28 августа до 12 сентября в ходе массового скрининга в 77 учебных заведениях были обнаружены случаи заболевания Covid-19, сообщило Министерство здравоохранения

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В ходе школьного скрининга подтверждены 744 случая Covid-19, из них 676 случаев (91%) — именно дети и подростки от 6 до 19 лет. Всего за этот период Covid-19 был обнаружен у 1630 детей школьного возраста, в ходе скрининга зафиксирован 41% случай.

77 учебных заведений, где обнаружены случаи Covid-19, находятся на 41 административных территориях. При этом более половины констатированных у школьников случаев приходятся на 13 административных территории.

В Риге позитивные случаи Covid-19 подтверждены в более чем половине школ. Болеют как школьники, так и учителя. На прошлой неделе удаленно учились 82 класса, на этой неделе уже 125.

"На прошлой неделе мы говорили о 52 школах, а сейчас уже о 57 учебных заведениях. Единственная надежда, что скоро закончится карантин, установленный из-за случаев, обнаруженных в начале учебного года, и школьники вернутся на очную учебу. Тогда снизится и количество классов, находящихся на карантине", — сказала в интервью Латвийскому радио руководитель Управления образованием Рижской думы Анита Петеркопа.

Как сообщило Латвийское радио, в Рижской 72-й средней школе на карантин были отправлены сразу 25 классов. В этой школе заболела одна учительница. За три дня она успела провести очные уроки в 24-25 классах, рассказал директор Рижской 72-й средней школы Александр Анзулевич. Все классы — это половина школы — отправлены на карантин.

На заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) еще раз призвал родителей не проводить в школы детей с простудными симтомами. Из слов министра следовало: родители иногда как раз используют возможности школьного скрининга, чтобы узнать не заболел ли ребенок Covid-19, а не обращаются к семейному врачу. Симптомы наблюдаются у 60% детей, у которых Covid-19 подтверждается.