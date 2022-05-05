В Адажи демонтировали памятник советским воинам-освободителям
Foto: LETA

В Адажи демонтирован памятный камень, посвященный воинам советской армии, подтвердил агентству LЕТА председатель городской думы Марис Спринджукс.

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По его словам, самоуправление не принимало решения о демонтаже памятника, и его демонтаж был частной инициативой, в которой глава муниципалитета не видит ничего предосудительного. "После российского вторжения и агрессии на Украине в Латвии началось народное движение по демонтажу памятников, у которых люди собираются, чтобы прославлять военную мощь России, коммунистическую идеологию", — сказал Спринджукс.

Глава муниципалитета подчеркнул, что мемориальный камень находился в месте, где нет захоронений жертв Второй мировой войны, и там не велись бои. В последние годы в этом месте люди особо не собирались для празднования 9 мая, но в советские времена туда возили школьников.

С 24 февраля Россия ведет широкомасштабную военную агрессию на Украине. Эта ситуация заставляет население европейских стран пересматривать свое ранее толерантное отношение к свидетельствам побед советской армии, то есть памятникам.

Решение о демонтаже памятников уже приняли самоуправления Огре и Елгавы.

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