В Адажи построят новый детский сад

Дума Адажского края планирует до 2025 года построить в районе Подниеки новый детский сад, который предложит как программы дошкольного образования, так и общего, собщили в самоуправлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На начало этого года в Адажи было задекларировано 2497 детей в возрасте до семи лет. В свою очередь, муниципальные детские сады посещали 1132 детей. В очереди в детсад в июле стояли 593 ребенка, родившихся в 2018 году и позже.

Ситуация с местами в дошкольных образовательных учреждениях и школах становится все напряженнее. Например, в течение последних двух лет в Адажской начальной школе открывались сразу 10 первых классов и самоуправлению пришлось разрешить обустроить учебные классы в специальных кабинетах.

Новый детский сад будет открыт по адресу ул. Убелю 18, Подниеки. Это крупнейший микрорайон Адажи с новостройками.

Для реализации проекта планируется привлечь средства из структурных фондов ЕС, а также займ в Госкассе. Общие издержки составят 300 000 евро.

Проектирование детсада начнется в следующем году, строительные работы планируется начать в 2024 году, а закончить - в 2025 году.