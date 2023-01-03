В Адажи затопило территорию частных домов; начата эвакуация жителей

В Адажи из-за повышения уровня воды в Гауе затопило территорию частных домов, поэтому начата эвакуация жителей, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

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Во вторник, 3 января, в 8.00 был получен вызов на улицу Нурниеку, где из-за подъема уровня воды в Гауе, затопило территорию частных домов.

На месте происшествия было обнаружено, что подтоплены проезжая часть и территория возле ряда жилых домов, в связи с чем было необходимо обследовать территорию.

Сейчас, оценив возможную опасность, спасатели эвакуируют людей и домашних животных из частных домов на лодках. Работы проводились в сотрудничестве с самоуправлением Адажского края.

Самоуправление Адажского края сообщило в социальных сетях, что Страуткалнская дорога также частично затоплена и сейчас очищается от льда. Муниципалитет просит жителей использовать другую дорогу.

Уровень воды в Гауе в районе Царникавы поднялся на 35 сантиметров, достигнув 1,25 метра. Муниципальная полиция продолжает следить за развитием ситуации.

Предприятие Latvijas valsts ceļi сообщило в Twitter, что движение по дороге Балтэзерс-Ани-Лапмежи закрыто из-за наводнения. Объезд — через Гаркалне можно проехать по автодорогам Гаркалне-Ошлауки (V49) и Адажи-Гаркалне (V46).