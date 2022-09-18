В Адажском крае 18 и 19 сентября отменены десятки автобусных рейсов

Пассажирский перевозчик SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" в воскресенье отменил 17 автобусных рейсов в направлении Адажи, а в понедельник, 19 сентября - 16 рейсов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Facebook.

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В частности, в воскресенье, 18 сентября, были отменены автобусные рейсы маршрутов №6821 (центр Адажи-Кадага-Адажи-Рига) в 6:45, №6824 (Адажи-Царникава-Адажи-Рига) в 7:00, два рейса маршрута №6824 (Рига-Царникава) в 8:30 и 9:30, а также маршрут №5294 (Адажи-станция "Гауя"-Адажи) в 10:55.

Кроме того, были отменены рейсы маршрутов №6821 (Кадага-Адажи-Рига) в 13:50, №6824 (Царникава-Адажи-Рига) в 14:25, №6824 (Рига-Царникава) в 15:30, №6855 (центр Адажи-Кадага-Адажи-Царникава-Рига) в 15:40 и №6822 (Рига-Адажи-Подниеки-Алдери-Гаркалне) в 16:30 и в 18:45.

Отменены также рейсы №6822 (Гаркалне-Подниеки-Адажи-Рига) в 18:45, №6821 (Кадага-Адажи-Рига) в 19:50, №6822 (Гаркалне-Подниеки-Адажи-Рига) в 20:05, №6822 (Рига-Адажи-Подниеки-Алдери-Гаркалне-Адажи) в 20:45, №6824 (Рига-Адажи-Сигули-Царникава) в 21:50 и №6821 (Рига-Адажи-Кадага) в 22:30.

В понедельник, 19 сентября, не состоятся автобусные рейсы №6821 (центр Адажи-Кадага-Адажи-Рига) в 5:40, №6822 (центр Адажи-Подниеки-Алдери-Адажи-Рига) в 6:20, №6821 (Рига-Адажи-Кадага) в 6:45, №6824 (Сигули-Царникава-Адажи-Рига) в 7:00 и №6821 (центр Адажи-Подниеки-Кадага-Адажи-Рига) в 7:25.

Помимо этого в понедельник отменены рейсы №6822 (Рига-Адажи-Подниеки-Алдери-Гаркалне-Адажи) в 8:30, №6824 (Рига-Царникава) в 9:05, №6824 (Рига-Царникава) в 9:05, №6821 (Рига-Адажи-Кадага) в 9:25, №6824 (Царникава-Адажи-Рига) в 10:45 и №6821 (центр Адажи-Кадага-Адажи-Рига) в 12:30.

Также 19 сентября отменены три рейса по маршруту №6824 (Рига-Царникава) - в 13:35, 16:40 и 17:30, рейсы №6821 (Рига-Адажи-Кадага) в 14:00, №6824 (Царникава-Адажи-Рига) в 15:20 и №6855 (центр Адажи-Кадага-Адажи-Царникава-Рига) в 15:40.

Адажская краевая дума сообщает в Facebook, что с перевозчиком встретились представители самоуправления и Автотранспортной дирекции, и предприятие обещает восстановить нормальный режим перевозок с 26 сентября, когда закончат обучение 8-10 новых водителей.

В начале октября Автотранспортная дирекция оценит невыполнение рейсов "Latvijas sabiedriskais autobuss", "Nordeka" и АО "Liepājas autobusu parks" по маршрутной сети в Рижском регионе и примет решение об ответственности перевозчиков, включая применение штрафов.