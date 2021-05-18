В аэропорту "Рига" образуются большие очереди у пункта повторного тестирования на Covid-19

Возле пункта сдачи анализов на Covid-19 в аэропорту "Рига", через который должны проходить возвращающиеся из третьих стран пассажиры, скапливается большое количество туристов, периодически образуются и очереди. Как пояснили агентству LETA в аэропорту, это связано с действующим правилом, согласно которому по прибытии в Латвию нужно повторно пройти тест на коронавирус и дождаться его результатов в помещениях аэропорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При этом аэропорт "Рига" неоднократно извещал правительственную Группу оперативного руководства и различные министерства о том, что с ростом числа пассажиров возникнут трудности с тестированием на Covid-19 в аэропорту — будет непросто организовать его в эпидемиологически безопасном виде. Особо это чувствуется в случаях, когда одновременно прибывают несколько рейсов, и число пассажиров на очередь на тест может достигнуть 250-300 пассажиров.

Всем, кто отправляется в Латвию из третьих стран, перед посадкой на борт нужно показать негативный ПЦР — тест на Covid-19. По прибытии в аэропорт "Рига" нужно провести повторный "быстрый" тест, результаты которого перед выходом из терминала проверяют сотрудники Государственной полиции.