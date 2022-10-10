В аэропорту “Рига” возобновлены рейсы

В связи с техническими неисправностями системы освещения взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Рига" до 11:00 была приостановлена работа взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта. Сейчас работа полосы возобновлена.

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В связи с этим вылеты из аэропорта "Рига" и прибытие в Ригу задерживались. Аэропорт приносит извинения за неудобства и призывает пассажиров следить за информацией.