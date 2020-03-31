В Алуксне начал работу пункт приема анализов на Covid-19

С сегодняшнего дня в средней школе Алуксненского края, на ул. Канавиню, 14, начал работу мобильный пункт приема анализов на Covid-19. Анализы можно сдать в определенное время, заранее зарегистрировав свой визит. В пункт сдачи анализов можно приезжать только на собственном автомобиле.

Людям с симптомами Covid-19 необходимо звонить по специальному телефону Службы неотложной медицинской помощи 8303. Специалист во время разговора оценит их состояние и, если необходимо, зарегистрирует для сдачи оплаченного государством анализа. Другую информацию о Covid-19 можно получить по круглосуточному информационному телефону 8345.

Если симптомы заболевания отсутствуют, но человек хочет сдать анализ, он может звонить в Centrala laboratorija по номерам 20033722 или 20030006, чтобы договориться о времени прихода в мобильный пункт. Лица, которые хотят сдать анализ сами, могут сделать это за 80 евро.

Для сдачи анализа необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ. Также необходимо помнить, что на сдачу анализа можно приезжать только на личном авто. Время работы пункта приема анализов — с 10 до 16 часов.