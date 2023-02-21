В Алуксне толщина снежного покрова достигла 40 сантиметров

Во вторник, 21 февраля, утром в Видземе, а также местами в Латгале толщина снежного покрова превышает 20 сантиметров, в Алуксне достигает 40 сантиметров, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Гулбене, Мадоне и Зосены толщина снежного покрова увеличилась с 16-17 сантиметров в понедельник днем до 24-25 сантиметров во вторник утром, в Сигулде и Приекули — с 22 до 27-28 сантиметров, в Алуксне — с 34 до 40 сантиметров.

В Алуксне самый глубокий снег в стране, Дагда занимает второе место.

В Огре, Айзкраукле, Екабпилсе, Краславе и Резекне лежит около 15 см снега, в Даугавпилсе 8 см, на Видземском побережье, в том числе в Риге — 1-4 сантиметра снега, а в Курземе и Земгале снега нет или снежный покров тоньше одного сантиметра.

Во вторник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой снег, прогнозируют синоптики. Ветер слабый или умеренный северный, северо-восточный.

Температура воздуха составит от +3 градусов на юге Курземе до -6 градусов в Алуксне, к вечеру похолодает.

В Риге ожидается пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. При умеренном северном ветре температура воздуха составит ноль градусов, вечером -3 градуса.