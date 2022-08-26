В Алуксненском крае пропал памятник партизанам советской армии: его должны были снести

В Алуксненском крае пропал советский памятник, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Алуксненского края Эвита Аплока.

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Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте Государственной полиции.

В постановлении Кабинета министров "Список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики" значатся девять памятников, подлежащих демонтажу в Алуксненском крае, но муниципальные специалисты выявили еще пять памятников, которые в четверг на заседании Алуксненской краевой думы было решено демонтировать.

Один из демонтированных памятников самоуправление передаст в фонд Музея оккупации Латвии.

Муниципалитет уже провел ценовой опрос, на который откликнулись два местных предпринимателя.