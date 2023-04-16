В апреле можно бесплатно утилизировать металлические кухонные принадлежности

До конца апреля производитель кухонных принадлежностей Fissman проводит ежегодную акцию, в рамках которой жители Латвии могут бесплатно утилизировать металлическуи кухонную утварь.

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В рамках программы латвийцев призывают не выбрасывать износившиеся, ненужные металлические кухонные принадлежности (сковородки и кастрюли из металла, алюминия, чугуна и нержавеющей стали), а сдать их в магазины Fissman в торговых центрах Оrigo, Akropole Alfa, Мols, Sāga, Damme и "Домина".

Сковородки, кастрюли и другие принадлежности любого производителя, размера и типа могут быть отправлены на переработку, в обмен на возможность купить новую сковороду или кастрюлю за полцены.

Утилизацию обеспечивает одна из крупнейших компаний по сбору металлолома в странах Балтии "Толметс".

Средства, полученные от обработки металла, будут переданы благотворительной организации Ziedot.lv, которая по своему усмотрению направит эти деньги на дальнейшую поддержку.

За последние четыре года Fissman утилизировала 15 тонн металлической кухонной утвари, сообщает пресс-служба компании.