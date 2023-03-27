В апреле на Даугаве ожидается самый сильный паводок за последнее десятилетие

На этой неделе в бассейне Даугавы в Беларуси и России ожидаются сильные осадки, в результате чего уровень воды в реке в первой половине апреля значительно поднимется, сообщают последние прогнозы.

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В Латвии уровень воды в Даугаве может подняться на несколько метров. Ожидается самый сильный паводок с апреля 2013 года, но уровень воды возле Екабпилса не поднимется так высоко, как во время январского наводнения.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уже сейчас у Даугавы начинают затапливаться нижние поймы. За последние две недели уровень воды в Даугаве у латвийско-беларусской границы поднялся на пять с половиной метров, у Даугавпилса — на четыре метра, у Екабпилса — на два метра.

Чтобы достичь максимальной отметки паводка 2013 года, под Даугавпилсом уровень воды в Даугаве должен подняться еще на два с половиной метра.

Большая часть осадков, ожидаемых на этой неделе, будет снегом, который постепенно растает. На следующей неделе также есть риск сильных дождей, поэтому вода достигнет максимального уровня не раньше середины или конца апреля. Если количество осадков будет очень большим, уровень воды в Даугаве этой весной может превысить пики 2013 года.

По данным Augstsprieguma tīkls, гидроэлектростанции Даугавы уже работают почти на максимальной мощности, производя значительно больше электроэнергии, чем потребляется в Латвии. Ожидается, что такая ситуация сохранится в течение всего апреля, а количество электроэнергии, произведенной в Латвии в первой половине этого года, будет одним из самых больших в истории.

Поскольку количество осадков уменьшается, а температура воздуха ночью опускается ниже нуля, на этой неделе в большинстве латвийских рек уровень воды понизится.

В восточной части страны все еще действует желтое предупреждение из-за высокого уровня воды в реках и затопления низин.