По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в апреле паводок на Даугаве продолжится.

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В восточной части страны в настоящее время наблюдается масштабное затопление пойм и низин. Уровень воды продолжает подниматься в Салаце, Гауе от Валмиеры до Царникавы и в Даугаве, а также в некоторых реках ее бассейна. Поднимается уровень воды и в некоторых реках Курземе.

В настоящее время действует желтое предупреждение в восточной части страны и оранжевое для участка Даугавы ниже Даугавпилса.

В Даугаве уровень воды продолжает подниматься, но медленнее. Все чаще затапливаются поймы и низины. На участке Даугавы от Суража до Полоцка уровень воды за последние сутки поднялся на 15-23 см, а от Верхнедвинска до Екабпилса — на 10-17 см.

С середины марта уровень воды на участке Даугавы от Витебска до Пиедруи поднялся примерно на семь метров, на участке Вайкуляны–Краслава — на 5-6,2 метра. В Даугаве от Пиедруи до Даугавпилса такого высокого уровня воды не наблюдалось с 2013 года.

В Айвиексте возле Лубаны уровень воды стабилизируется и за последние сутки поднялся на 2 см, в Гауе от Валмиеры до Царникавы и в Салаце возле Мазсалацы уровень воды также поднялся на пару сантиметров. Уровень воды поднялся на 22-31 см в Риве у Риевики и в Дурбе у Циравы.

Специалисты центра прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в большинстве снизится, однако поймы и низины будут затоплены достаточно долго.

В Даугаве в ближайшие дни уровень воды продолжит подниматься с такой же или чуть меньшей интенсивностью. Уровень воды в основном снижается в реках бассейна Даугавы, однако в низовьях притоков уровень воды повышается.