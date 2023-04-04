В апрельский вторник во многих регионах Латвии — небольшой снег

Во вторник во многих местах Латвии выпадет небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что осадков будет больше всего в Латгале, к вечеру — в Видземе и Земгале.

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Небо останется преимущественно облачным, в Курземе будет светить солнце. К вечеру на дорогах местами снова образуется гололедица.

Будет дуть северный ветер — слабый до умеренного. Температура воздуха повысится до -1..+4 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, местами возможен небольшой снег, вечером более сильный. При слабом или умеренном северном ветре воздух прогреется до +2 градусов.

Запад страны находится под воздействием антициклона, а на востоке — область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря от 1022 гектопаскалей в Латгалии до 1027 гектопаскалей в Курземе.