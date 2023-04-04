В апрельский вторник во многих регионах Латвии — небольшой снег
Foto: Shutterstock

Во вторник во многих местах Латвии выпадет небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что осадков будет больше всего в Латгале, к вечеру — в Видземе и Земгале.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Небо останется преимущественно облачным, в Курземе будет светить солнце. К вечеру на дорогах местами снова образуется гололедица.

Будет дуть северный ветер — слабый до умеренного. Температура воздуха повысится до -1..+4 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, местами возможен небольшой снег, вечером более сильный. При слабом или умеренном северном ветре воздух прогреется до +2 градусов.

Запад страны находится под воздействием антициклона, а на востоке — область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря от 1022 гектопаскалей в Латгалии до 1027 гектопаскалей в Курземе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будни курьера — какие они?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?