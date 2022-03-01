В аптеках вырос спрос на таблетки йода. Нужно ли его покупать?
Foto: LETA

Latvijas Avīze в понедельник опросила представителей нескольких аптек, которые признали, что спрос на таблетки йода вырос.

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В расположенной в центре Риги Saules aptieka в последние дни намного больше, чем до сих пор, покупали и таблетки йода, и йодную настойку. Такой спрос наблюдается не только в Латвии, но и, например, в Финляндии.

Слухи о том, что таблетки йода помогут от радиации, начали циркулировать после того, как президент России Владимир Путин в выходные намекнул на возможность использования ядерного оружия. Путин в воскресенье отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу объявить в стратегических силах сдерживания, располагающих ядерным оружием, особый режим боевого дежурства.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич назвал это шагом отчаяния России, так как предполагаемый блицкриг на Украине провалился.

Министр обороны Артис Пабрикс указал, что особый режим в ядерных войсках России объявлен специально, чтобы посеять панику.

Высказывается также обеспокоенность о том, что произойдет с Чернобыльской АЭС после вторжения российских войск.

Директор центра радиационной безопасности Государственной службы охраны среды Даце Шатровска говорит, что для беспокойства нет оснований. Авария в Чернобыле произошла в 1986 году, реактор не работает и заключен в саркофаг. "Это означает, что риска ядерной аварии больше не существует. В соседних странах уровень радиации не повысился", - заверила Шатровска. (Latvijas avīze)

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