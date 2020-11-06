В армии Covid-19 болеют 37 военнослужащих
Foto: F64

В Национальных вооруженных силах (НВС) Covid-19 выявлен у 37 военнослужащих, а еще 190 военных и гражданских работников направлены под наблюдение медиков, рассказали агентству LЕТА в отделе прессы Министерства обороны.

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Недавно инфекция была выявлена в Школе пехотинцев НВС в Алуксне, и после интенсивного тестирования число зараженных увеличилось до 25.

Минобороны подчеркивает, что армия — специфическая среда, поэтому, чтобы очаги инфекции не расширялись, НВС направила военных под наблюдение медиков. Они находятся по месту жительства и служебных обязанностей сейчас не выполняют.

На боеспособность НВС болезнь военнослужащих не влияет.

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LETA

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LETA

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