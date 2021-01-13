В армии значительно возросло количество зараженных Сovid-19

В Национальных вооруженных силах (НВС) Covid-19 в настоящее время обнаружен у 128 военных и гражданских лиц, а 438 военных и гражданских лиц находятся в самоизоляции, сообщили в Министерстве обороны.

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На 7 января Covid-19 был выявлен у 72 военных и гражданских лиц, на самоизоляции находились 93.

Минобороны не уточняет, на каких военных базах больше всего заболевших, однако, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в начале этого года выросло количество инфицированных Covid-19 в Адажском крае, где расположена крупнейшая в Латвии военная база. Например, в понедельник в Адажи было зарегистрировано 34 новых случая Covid-19, за последние 14 дней — 186.

В министерстве отметили, что функции и боевые возможности НВС не затронуты.

Уже сообщалось, что инфекция Covid-19 была обнаружена и у солдат боевой группы расширенного присутствия НАТО, дислоцированной в Латвии.