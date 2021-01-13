В армии значительно возросло количество зараженных Сovid-19
Foto: Zane Bitere/LETA

В Национальных вооруженных силах (НВС) Covid-19 в настоящее время обнаружен у 128 военных и гражданских лиц, а 438 военных и гражданских лиц находятся в самоизоляции, сообщили в Министерстве обороны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На 7 января Covid-19 был выявлен у 72 военных и гражданских лиц, на самоизоляции находились 93.

Минобороны не уточняет, на каких военных базах больше всего заболевших, однако, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в начале этого года выросло количество инфицированных Covid-19 в Адажском крае, где расположена крупнейшая в Латвии военная база. Например, в понедельник в Адажи было зарегистрировано 34 новых случая Covid-19, за последние 14 дней — 186.

В министерстве отметили, что функции и боевые возможности НВС не затронуты.

Уже сообщалось, что инфекция Covid-19 была обнаружена и у солдат боевой группы расширенного присутствия НАТО, дислоцированной в Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний НАТО
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота