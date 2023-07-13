В армию будут призывать с помощью генератора случайных чисел

Правительство утвердило принцип случайного отбора молодых людей на службу в призывную армию. Таким образом будет отбираться недостающее количество призывников после того, как запишутся все добровольцы.

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Правительство также приняло правила регистрации, учета, отбора и призыва на воинскую службу, а также утвердило перечень знаний и умений, которые можно будет получить на службе.

Чтобы доукомплектовать призыв после того, как часть добровольцев отсеется при проверке здоровья и по другим причинам, в армию будут призываться случайно отобранные люди. Будет составлен список подлежащих призыва, где будут имена, фамилии, персональные коды, административно-территориальная принадлежность и порядковый номер. Номера будут присваиваться каждым муниципалитетам отдельно. Граждане, зарегистрировавшие место жительства за границей, будут приписаны к рижской административной территории. В присутствии прессы, негосударственных организаций и общественных представителей генератор случайных чисел будет выбирать номера призывников. После этого эти люди получат повестку на официальный электронный адрес или на адрес, по которому они задекларированы. В повестке будет информация о том, как пройти проверку здоровья. В течение пяти дней после получения повестки нужно будет заполнить анкету на сайте klustikaravirs.lv или прислать ее по почте.

Как сообщалось, 1 июля на Службу гособороны отправились первые призывники: это 254 гражданина Латвии, четверо из которых жили за границей. Первый призыв был добровольный. На него подали заявку почти вдвое больше людей, но многие отсеялись при проверке здоровья или отозвали заявку.

Минобороны призывает до 15 июля подавать заявку на январский призыв 2024 года. В 2024 года будут два призыва, в январе и июле. На три вида службы будет призвано 850 молодых людей. Если не наберется достаточное число добровольцев, случайный отбор будут проводить 10 августа 2023 года.