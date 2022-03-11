В Atta Centre будут проходить концерты
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Центр конференций Atta Centre с апреля будет местом для проведения концертов и других мероприятий, сообщает LETA. Во время пандемии здание использовалось как центр массовой вакцинации.

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Первое мероприятие пройдет уже 1 апреля, когда снимется часть ограничений по Covid-19: с единственным концертом в Риге выступит знаменитый британский джазовый исполнитель, певец, пианист и композитор Энтони Стронг. 14 апреля выступит еще один джазмен — саксофонист, флейтист, композитор, продюсер и мастер импровизации Денис Пашкевич. 18 мая запланирована презентация альбома Dream Teller Эдгара Цирулиса и Кристине Цируле, номинантов Большой музыкальной премии.

По словам генерального директора Atta Centre Надии Игнасе, центр уже показал себя как место для форумов, саммитов, конференций и собраний, но сейчас он вырос до того, чтобы организовывать свои мероприятия и занять новую бизнес-нишу.

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