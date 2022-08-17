В августе и сентябре в восьми отделениях PMLP паспорт и eID-карту можно будет оформить по субботам

Принимая во внимание высокий спрос на документы, удостоверяющие личность, характерный для летнего периода, Управление по делам гражданства и миграции обеспечит оформление и выдачу документов, удостоверяющих личность граждан и неграждан — паспортов и электронных ID-карт — по субботам в восьми департаментах в порядке живой очереди.

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В Рижском первом отделении документы можно оформить 20 августа, а также 3 и 17 сентября.

В Рижском втором отделении — 20 августа, а также 17 сентября.

В Тукумском, Салдусском и Валмиерском отделении услугу можно получить 20 августа.

В Елгавском отделении услугу документы оформляются 3 и 17 сентября.

В Даугавпилсском и Екабпилсском отделениях услуга будет доступна 10 сентября.

Указанные отделения управления будут обслуживать клиентов с 8:00 до 16:00.

Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди без предварительной записи. Клиентам, прибывшим для получения услуги, выдадут определенное количество номеров, и каждый клиент со своим номером будет обслуживаться в соответствии с порядком в очереди.

Для успешного получения услуги на замену новому паспорту или электронной ID-карте необходимо принести с собой старый документ, удостоверяющий личность. Его нужно будет сдать в отделении.

PMLP напоминает, что при оформлении паспорта или eID-карты на ребенка не обязательно присутствие ребенка до девяти лет включительно, то есть ребенок с родителем должен прийти в отделение только один раз, и это также может быть в момент получения выданных документов. В таком случае для оформления документа необходима фотография ребенка, сделанная в фотосалоне, которую родитель предъявит специалисту по работе с клиентами PMLP по прибытии для оформления документов.

PMLP призывает клиентов, которые планируют получать услуги в порядке очереди в указанные дни, следить за прогнозом погоды и подумать о соответствующей погоде одежде перед походом в отделение. Также, принимая во внимание увеличение числа случаев заражения Covid-19 в стране, PMLP призывает надевать в отделении маски