В августе требования по учительским зарплатам должны быть выполнены: Минобразования и профсоюз пошли на мировую

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое единство") приняла предложение Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) об урегулировании и планирует к середине августа договориться о выполнении требований учителей в связи с повышением заработной платы и балансировкой нагрузки, сообщило Латвийское телевидение.

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Ранее LIZDA предложил министру образования мировое соглашение, согласно которому министерство все же выполнит требования забастовки, которые, по мнению учителей, до сих пор не выполнены.

Все договоренности о забастовке педагогов между LIZDA и Министерством образования и науки на 2023/2024 учебный год выполнены, а договоренности о дальнейшей работе должны быть подготовлены к середине августа, сообщила, в свою очередь, агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.

Во вторник профсоюз учителей обсудил заключение соглашения об "обеспечении мира в сфере образования и науки" с министром Андой Чакшей. Соглашение должно быть подготовлено к середине августа.

В соответствии с представлением Ванаги, в соглашении должен быть оговорен вопрос дальнейшей работы по исполнению договоренностей о забастовке, а также сроки, в которые правительство должно будет принять поправки по балансировке нагрузки с 1 сентября 2024 года. Профсоюз также продолжит исследование того, почему анализ микроданных министерства отличается от анализа правительства.

"LIZDA выступила с отличным предложением о том, как добиться мирного урегулирования в отрасли", — сказала Чакша. Министр убеждена, что соглашение "по четким пунктам" поможет "снять эмоциональное напряжение" в отрасли.

Ранее профсоюз выразил обеспокоенность тем, что спор между профсоюзом и министром, отвечающим за сферу образования, обострился "из-за некачественной работы некоторых сотрудников министерства". По словам Ванаги, некоторые сотрудники Минобразования могли "неверно представить информацию" министру или "не предоставили существенной информации".

LIZDA решила более подробно проинформировать министерство о возможной некомпетентности сотрудников. "От руководителей министерства зависит, будут ли и в какой мере уделять этому внимание", — сказал Ванага.

Чакша отметила, что "это сигнал о том, что министерству необходимо очень серьезно поработать над своей внутренней культурой, качеством работы и коммуникациями — как внутренними, так и внешними, информируя социальных партнеров".

Как сообщалось, у LIZDA и Министерства образования и науки были давние разногласия относительно выполнения требований забастовки учителей.

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Ванага упрекала министерство в том, что произведенные им расчеты содержат погрешности "от 0,2 до 3 млн", а рассчитанное финансирование по некоторым направлениям образования отличается на целых 50% от ранее принятого правительством. Глава профсоюза также выразила недоумение по поводу того, почему LIZDA не в полной мере участвует в обсуждениях Министерства образования и науки относительно балансировки нагрузки учителей в будущем.

Министр образования была другого мнения. Чакша считала, что главный вопрос, по которому стороны не могут прийти к согласию, заключается в том, кто является работодателем педагогов, подчеркивая важность роли местных самоуправлений в распределении целевых дотаций. Чакша указала на "различные толкования" работодателями размера заработной платы учителей, хотя "рамка" или целевая дотация предоставляется в равной степени всем самоуправлениям. "Муниципальные учреждения играют очень важную роль в поддержании качества образования", — подчеркнул министр.

21 апреля правительство одобрило внесенные Министерством образования и науки предложения, которые предусматривают, что с 1 сентября текущего года самая низкая часовая ставка для педагогов (за исключением дошкольного образования) составит 8,50 евро.

Самая низкая ставка заработной платы для педагогов дошкольных образовательных учреждений запланирована на уровне 1240 евро с 1 сентября, что на 15,8% больше, чем в прошлом учебном году. График повышения заработной платы педагогов предусматривает снижение неравенства между наименьшими ставками заработной платы педагогов дошкольного и общеобразовательного образования, которое возникло из-за разной нагрузки. Нагрузка педагогов дошкольных учреждений составляет 40 рабочих часов в неделю, а установленная с 1 сентября нагрузка остальных педагогов — 36 рабочих часов в неделю.

Несмотря на это решение правительства, LIZDA 24 апреля начала трехдневную забастовку, обвинив правительство в том, что оно не выполнило всех требований забастовки и приняло окончательное решение позже, чем обещало. Перед забастовкой LIZDA в основном требовала повысить зарплату учителям и изменить распределение нагрузки.

В начале забастовки у LIZDA и Министерства образования и культуры были разные мнения о том, выполнило ли государство требования забастовки учителей. Министерство образования настаивало на том, что требования были выполнены, потому что запрашиваемое финансирование было предусматривало повышение самых низких ставок заработной платы, а LIZDA — на том, что надбавка нужна и тем педагогам, которые уже получают более высокие оклады.

LIZDA пригрозила продлить забастовку, утверждая, что правительство не выполнило всех требований забастовки. В этих условиях стороны продолжили переговоры.

26 апреля правительство приняло решение о выделении местным самоуправлениям дополнительных целевых дотаций на сумму 4 168 067 евро для повышения заработной платы учителей, чтобы удовлетворить последние требования забастовки учителей.

Министерство подсчитало: чтобы повысить зарплаты тех педагогов, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной, необходимо увеличить расхода на одного учащегося на 3,38%. Поправки в правила предусматривают, что средний расход на одного учащегося 1-6 классов будет увеличен со 105,09 евро до 108,64 евро, учащегося 7-9 классов — со 135,41 евро до 139,99 евро, учащегося 10-12 классов — от 145,51 евро до 150,43 евро.

Янис Салминьш, советник по аналитике Анды Чакши, убежден, что правительство выделило на 1 976 776 евро больше, чем необходимо для выполнения требований забастовки. Это подтверждают расчеты министерства.

По словам представителей Министерства образования, выделенного финансирования хватит и на зарплату новым учителям, так как в расчетах учитывались и вакантные педагогические должности.

В начале июня Совет LIZDA потребовал внести до 30 июня поправки во все постановления Кабинета Министров, касающиеся порядка финансирования дошкольных, общих основных и средних, профессиональных, профориентационных, процентных, а также специальных педагогов образования.

Карлис Страутиньш, парламентский секретарь Министерства образования и науки, признал необходимость внесения изменений в правила Кабинета министров относительно порядка финансирования. В противном случае нельзя будет обеспечить выделение финансирования группам учителей. Ванага заявила, что 5 июня LIZDA получила письмо от министерства, в котором говорится, что вносить поправки не нужно.

Министерство предложило внести поправки после 15 августа, на что профсоюз категорически не согласился, потому что самоуправшления уже сейчас должны понимать, хватит ли финансирования — чтобы знать, какую зарплату предлагать новым учителям.

Поскольку изменения не были внесены, LIZDA потребовал отставки министра образования и науки. Анда Чакша в отставку уйти отказалась.