В автобусах Рига — Валмиера и поезде Рига — Краслава ездили зараженные коронавирусом пассажиры

6 и 7 сентября в автубасах Рига-Валмиера ехали сразу несколько больных коронавирусом пассажиров, выяснил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Эпидемиологи выяснили, что 6 сентября больной коронавирусом пассажир ехал автобусом по маршруту Валмиера-Рига. Он сел в автобус в Валмиере в 7:40 и двинулся в сторону Риги.

В свою очередь, 7 сентября больной коронавирусом пассажир ехал автобусом Рига-Валмиера-Мазсалаца-Руйена. Он выехал из Риги в Валмиеру в 15.05, а другой пассажир ехал автобусом Рига-Валмиера-Руйена-Наукшены-Руйена в 18.20 из Риги в Валмиеру.

Кроме того, специалистам SPKC в ходе эпидемиологического расследования удалось выяснить, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал поездом Рига-Краслава 7 сентября в 19.17 от станции "Даугавпилс" до станция "Краслава".

Пассажиров, которые ехали в этих автобусах и поезде, просят следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.