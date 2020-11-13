В автобусе из Риги в Цесис и обратно ехал больной Covid-19, пассажиров призывают следить за здоровьем
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Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в ходе эпидемиологического расследования выяснил, что человек, у которого подтверждено заражение Covid-19, 10 ноября ехал в междугороднем автобусе Рига-Цесис и обратно, сообщила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Арая.

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Этот человек в 13:00 выехал на междугороднем автобусе из Риги в Цесис, а в 19:00 вернулся назад на автобусе Цесис-Рига.

Всем пассажирам, которые ехали вышеупомянутыми автобусами 10 ноября, рекомендуется внимательно следить за состоянием своего здоровья. При возникновении симптомов инфекционного заболевания рекомендуется оставаться дома и связаться со своим семейным врачом.

ЦПКЗ подчеркивает, что в таких случаях быстрее узнать о контакте с зараженным человеком помогает приложение "Останови Covid".

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LETA

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