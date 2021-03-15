В автобусе Рига-Бауска ехал заболевший коронавирусом пассажир

В ходе эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC) установил, что 12 марта инфицированный Covid-19 пассажир ехал на автобусе Рига-Бауска и обратно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заболевший пассажир в 7.30 ехал на автобусе Nordeka, следовавшем по маршруту Рига-Бауска, (номер рейса 7480) до Чагас и обратно в 16.49 (номер рейса 7480) до Риги.

Всех пассажиров, которые ехали тем же маршрутом в это же время просят внимательно следить за своим здоровьем и при появлении характерных симптомов обращаться к семейному врачу.