В автобусе Рига-Талси ехал пассажир с коронавирусом

Человек, у которого позже была подтверждена инфекция Covid-19, 19 февраля ехал в автобусе Рига-Дубулты-Талси, выяснили эпидемиологи.

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Он выехал в 8:30 с Рижского автовокзала автобусом компании Talsu autotransports и ехал до автовокзала в Талси.

Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.