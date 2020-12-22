В автобусе Талси — Дубулты — Рига ехал заболевший Covid-19: пассажиров просят следить за здоровьем

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), было установлено, что в минувший понедельник и вторник в автобусе, следовавшем по маршруту Талси — Дубулты — Рига и Рига — Дубулты — Талси ехал больной Covid-19.

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От Талсинского автовокзала автобус, в котором ехал заболевший пассажир, отъехал в понедельник, в 05.15, а от Рижского автовокзала во вторник, в 08.30. Оба рейса были совершены автобусом предприятия AS Talsu autotransports.

Всех пассажиров, ехавшим этим рейсом, призывают следить за состоянием здоровья. В том случае, если появятся симптомы инфекции дыхательных путей, необходимо остаться дома, а также связаться с семейным врачем, чтобы оценить состояние здоровья.