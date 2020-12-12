В автобусе Валка — Валмиера — Рига ехал пассажир с Covid-19

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), было установлено, что 7 декабря в автобусе, ехавшем по маршруту Валка — Валмиера — Рига, ехал пассажир с Covid-19.

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По данным ЦПкЗ, пассажир ехал рейсом Nr. 7600, который выезжал из Валки в 04.50.

Всех пассажиров, ехавшим этим рейсом, призывают следить за состоянием здоровья. В том случае, если появятся симптомы инфекции дыхательных путей, необходимо остаться дома, а также связаться с семейным врачем, чтобы оценить состояние здоровья.