В автобусе Виляка-Балви-Гулбене-Рига и поезде Рига-Елгава ехали больные коронавирусом
Foto: LETA

27 января в автобусе Виляка-Балви-Гулбене-Рига ехал пассажир, у которого позже подтвердился коронавирус. 25 января другой больной ехал в поезде Елгава-Рига, а 26 января он вернулся обратно в Ригу на другом поезде, предупреждает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Следить за своих здоровьем призывают пассажиров рейса 7911 автобусной компании Nordeka Виляка-Балви-Гулбене-Рига. Больной коронавирусом сел в автобус в 16:50 в Балви.

Другой больной 25 января в 5:16 сел на поезд в Елгаве и поехал в Ригу, а на обратный поезд сел в 14:33 26 января.

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