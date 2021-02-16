В Балвском крае вспышка Covid-19 серьезно затронула пансионат
Foto: Publicitātes foto

В последние недели эпидемиологическая ситуация в Балвском крае резко ухудшилась, Covid-19 особенно сильно повлиял на работу пансионата, а также детских садов, сообщила представитель самоуправления Илута Межуле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, наиболее тяжелая ситуация сейчас в учреждении длительного социального ухода "Пансионат "Балви", в котором до этого еще не выявлялось случаев Covid-19. Однако с середины прошлой недели в лечебном учреждении быстро начал распространяться вирус. На сегодняшний день заболели 65 из 170 клиентов и 17 сотрудников, 13 из которых осуществляли уход за постояльцами пансионата.

"Учитывая то, что работа учреждения - это непрерывный процесс, и его нельзя временно закрыть, как, например, учебное заведение, ситуация является сложной. Работу усложняет нехватка рабочих рук. Мы обратились в волостные управления с просьбой обратиться с жителям, которые готовы помочь в обслуживании клиентов пансионата", - сообщила Межуле, добавив, что некоторые жители уже откликнулись на просьбу о помощи, но самоуправление надеется на больший отклик.

Также на прошлой неделе из-за заражения Covid-19 было закрыто Берзкалнское дошкольное образовательное учреждение, две группы в Кублском детском саду и одна группа в Балвском детском саду "Сиеназитис". Во всех случаях причиной закрытия образовательных учреждений стало заражение сотрудников.

Дела в общеобразовательных школах обстоят лучше, ведь обучение школьников сейчас проводится удаленно.

"Учитывая высокий уровень заболеваемости в Балвском самоуправлении, возможность возобновления очного обучения для 1-12-х классов в настоящее время не рассматривается. Однако сейчас во всех школах с соблюдением строгих требований безопасности организуются очные консультации" - сообщает самоуправление.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в воскресенье в Балвском крае был выявлен 31 новый случай заражения Covid-19, а общее число заболевших жителей самоуправления за последние 14 дней выросло до 181 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Балви
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Hовости недвижимости

Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!