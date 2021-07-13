В бельгийском городке хотят снести памятник латышским легионерам

В бельгийском городке Зедельгем хотят снести установленный в 2018 году памятник пленным латышским легионерам. Депутаты группы исторической памяти Европейского парламента во главе с депутатом Инесе Вайдере (ЕНП) отправили руководству города письмо с просьбой сохранить памятник, передает LETA.

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Вайдере рассказала, что предложение снести памятник появилось недавно. В СМИ прозвучало, что представители местных политических сил надавили на самоуправление Зедельгем, чтобы то демонтировало памятник. Это обосновано тем, что памятник “прославляет пособников нацизма”. В результате самоуправление решило переименовать площадь и сменить табличку на памятнике.

“Видно, что местным политикам не только не хватает понимания исторических фактов, но на них “давят со стороны”. В письме мы объясняем, что латышские легионеры не связаны с преступлениями нацистов против человечества. Подчеркиваем, что это была советская пропаганда, создавшая ложь о том, что наших легионеров можно приравнивать к нацистам и это дезинформацию до сих пор активно распространяет Россия, чтобы очернить Латвию”, - заявила депутат.

Политик уверена, что снос памятника станет обращением против всех, кто воевал во Второй мировой войне против своей воли.

Памятник, посвященный 12 000 латышских военнопленных “Латвийский улей свободе” был открыт в Зедельгеме в 2018 году. Его автор скульптор Кристапс Гулбис указал, что создавший улей пчелы миролюбивы - она сами ни на кого не нападают, но защищают свой улей и свободу.