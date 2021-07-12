В ближайшие часы на востоке Латвии ожидается гроза
Foto: stock.xchng

В течение ближайших часов местами в восточной части страны ожидается гроза с порывами ветра до 15-17 метров в секунду, возможен град, сообщил LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Шуманис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Непогода продлится до вечера.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает проявлять острожность в местах, подверженных влиянию грозы — например, в лесах, на открытых территориях. Ветер может разносить поломанные ветки деревьев, незафиксированные предметы.

До конца рабочей недели в Латвии сохранится экстремальная жара. Столбик термометра по всей стране поднимется в послеобеденные часы до отметки в +34 градуса. Во многих местах ожидается тропическая ночь — температура воздуха буде не ниже +20.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах