В ближайшие часы на востоке Латвии ожидается гроза

В течение ближайших часов местами в восточной части страны ожидается гроза с порывами ветра до 15-17 метров в секунду, возможен град, сообщил LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Шуманис.

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Непогода продлится до вечера.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает проявлять острожность в местах, подверженных влиянию грозы — например, в лесах, на открытых территориях. Ветер может разносить поломанные ветки деревьев, незафиксированные предметы.

До конца рабочей недели в Латвии сохранится экстремальная жара. Столбик термометра по всей стране поднимется в послеобеденные часы до отметки в +34 градуса. Во многих местах ожидается тропическая ночь — температура воздуха буде не ниже +20.