В ближайшие дни — дожди и холод. Распогодится в воскресенье
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С четверга по субботу в Латвии будет преимущественно дождливо, но с воскресенья установится солнечная погода, будет немного теплее, прогнозируют синоптики.

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В ночь со среды на четверг наступит безветрие, температура воздуха местами, где разойдутся облака, опустится ниже нуля. До субботы погодные условия будет определять циклон. Сильный дождь ожидается после обеда в четверг и в ночь на пятницу. На побережье возможны порывы ветра до 22 метров в секунду.

В воскресенье ожидается антициклон, не ожидаются обильные осадки, будет преобладать слабый ветер.

В ближайшие дни максимальная температура воздуха днем составит +12..+17 градусов. По ночам температура воздуха местами не будет опускаться ниже +5 градусов.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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