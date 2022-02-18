В ближайшие дни — Латвия во власти обильных осадков и сильных ветров

В ночь на субботу Латвии достигнет циклон, который в пятницу накрывает Британские острова. Следующий циклон прибудет в страну уже в понедельник. Поэтому ожидаются обильные осадки и сильные ветра, прогнозируют синоптики.

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Большую часть осадков, ожидающихся в ближайшие дни, составит снег, а не дождь, поэтому подъем уровня воды в реках будет меньше, чем в четверг. Однако уровень воды в ряде рек продолжит повышаться, а в некоторых районах будут затоплены большие площади.

Общее количество осадков до вторника, по данным Global Forecast System, составит 15-40 миллиметров. Как и ранее, самые сильные осадки ожидаются в Курземе и Видземе.

В ночь на субботу, на территории страны, начиная с юго-запада, ожидается снег и мокрый снег, днем ​​- дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем ​​ожидается от -1 до +5 градусов.

В субботу усилится южный, юго-восточный ветер, затем он сменится на юго-западный. Днем ​​и вечером, начиная с Курземе, ветер поменяет направление на западное северо-западное. На большей части территории страны скорость ветра порывами будет достигать 18-23 метров в секунду, утром в субботу на побережье Южной Курземе возможны порывы до 28 метров в секунду.

Как уже сообщалось, в субботу утром на западном побережье Курземе ожидается подъем уровня воды в море, что в сочетании с большими волнами может вызвать значительные вымывания и оползни.

В воскресенье дождей будет меньше, небо временами будет ясным, но время от времени могут идти снег и дождь. Температура воздуха понизится на градус.

В понедельник и вторник причиной осадков станет новый циклон, ветер временами будет стихать, а температура воздуха во многих местах опустится ниже нуля. В ночь со среды на четверг, когда небо будет ясным, температура воздуха может опускаться до -10 градусов и даже немного ниже.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, изменение погодных условий ожидается и во второй половине следующей недели — временами будут идти дожди, в отдельные дни потеплеет, а ночами температура будет опускать ниже нулевой отметки.