В ближайшие два года 217 служащих ГПСС достигнут пенсионного возраста

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) в ближайшие два года пенсионного возраста достигнут 217 должностных лиц, но пока трудно сказать, сколько человек воспользуется своим правом на пенсию и уволится со службы.

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В ГПСС агентству LETA сообщили, что по закону право на пенсию за выслугу лет формируется по достижении определенного возраста и прохождении службы в органах внутренних дел, либо при увольнении со службы по состоянию здоровья, если отработано достаточное количество лет.

Большинство из тех, кто пользуется правом на трудовую пенсию, — это лица, достигшие 50-летнего возраста и проработавшие не менее 20 лет. Например, в прошлом году только 11 человек уволились из ГПСС по состоянию здоровья. Они имеют право на трудовую пенсию, и законодательство не требует ее обязательного использования.

В ГПСС созданы предпосылки и порядок, чтобы сотрудники службы могли продолжать исполнять свои обязанности и после достижения 50-летнего возраста, если это позволяет состояние его здоровья и физическая подготовка. В ГПСС можно работать и до 60 лет, а в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны - до 70 лет.

В 2023 году установленного возраста и стажа, дающего право на трудовую пенсию, достигнут 116 должностных лиц, в 2024-м — 101. Сейчас нельзя предсказать, сколько чиновников воспользуется этим правом и уволится со службы.

"Продолжение работы сотрудниками ГПСС можно стимулировать, введя дополнительную систему премирования. Это также помогло бы решить серьезные проблемы в области кадров. К сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, когда из-за низкой зарплаты размер трудовой пенсии также будет низким. Поэтому многие уходят со службы, не дожидаясь пенсии", - заявил замглавы ГПСС Интарс Зитанс.

Недавно Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что из-за нехватки персонала принято решение временно приостановить работу 18 менее загруженных пожарных постов - в Рое, Сабиле, Пилтене, Алсунге, Яунелгаве, Нерете, Элея, Акнисте, Виесите, Ауце, Булдури, Балдоне, Цесвайне, Варакляни, Мазсалаце, Стренчи, Зилупе и Тилже. Это произойдет не одновременно: в какие-то дни посты будут продолжать работать, а в другие дни будут закрыты. Работники постов не будут уволены, их переведут другие структурные подразделения ГПСС.

Такая ситуация возникла из-за того, что сейчас в ГПСС имеется 12% вакантных должностей, некомплект составляет почти 400 сотрудников, а длительно отсутствуют 160 сотрудников (по болезни или в отпуске по уходу за ребенком). Службе ежегодно требуется несколько миллионов евро на оплату сверхурочных.