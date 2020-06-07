В ближайшие пять дней ожидаются ливни

В ближайшие пять суток в Латвии ожидается очень высокая влажность воздуха, будут часто образовываться грозовые облака, прогнозируют синоптики.

В конце недели, возможно, усилится влияние скандинавского антициклона — станет менее жарко и влажно.

Грозовые облака будут двигаться в основном с юга на север. Возможны грозы, град и сильные порывы ветра.

Уже в понедельник в Латгале столбик термометра может подняться до +30 градусов, тогда как в Курземе и на побережье Рижского залива будет меньше +20. Самая сильная жара всю неделю ожидается в Латгале.