В ближайшие сутки в Латвии ожидаются сильные дожди, возможна гроза

В понедельник вечером и в ночь на вторник в Латвии пройдут сильные дожди, дождь продолжится и во вторник днем – тогда больше всего осадков будет на севере Курземе, прогнозируют синоптики.

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Местами в западной и центральной частях страны количество осадков достигнет 30-40 миллиметров. Во вторник после обеда на юго-востоке Латвии возможны грозовые ливни.

Небо будет преимущественно затянуто тучами. Ночью будет дуть ветер переменного направления, днем порывы юго-западного ветра могут достигать 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и с утра опустится до +8..+11 градусов, а днем не превысит +10..+15 градусов. На юго-востоке Латвии воздух прогреется до +17 градусов.

В Риге в ближайшие сутки также пройдут сильные дожди, к вечеру вторника прояснится. Температура воздуха поднимется до +10..+12 градусов, к вечеру вторника — до +15. Порывы юго-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.