В больницах находятся 1047 больных Covid-19

За прошедшие сутки госпитализировано 108 человек с Covid-19, в том числе семь переведены из других стационаров. В целом на лечении в больницах находятся 1047 человек с Covid-19, что на 68 меньше, чем в пятницу, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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У 944 человек заболевание средней тяжести, 103 человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц вчера 149 пациентов, в том числе семь переведены в другие лечебные учреждения. 21 человек за прошедшие сутки скончался.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии выявлено 910 новых случаев Covid-19.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 60 496 человек, скончались 1097 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В пятницу сделано 10 598 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Согласно расчетам агентства LЕТА, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 605,13 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней коронавирус подтвержден у 11 544 человек.