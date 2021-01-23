В больницах находятся 1047 больных Covid-19
Foto: F64

За прошедшие сутки госпитализировано 108 человек с Covid-19, в том числе семь переведены из других стационаров. В целом на лечении в больницах находятся 1047 человек с Covid-19, что на 68 меньше, чем в пятницу, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У 944 человек заболевание средней тяжести, 103 человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц вчера 149 пациентов, в том числе семь переведены в другие лечебные учреждения. 21 человек за прошедшие сутки скончался.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии выявлено 910 новых случаев Covid-19.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 60 496 человек, скончались 1097 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В пятницу сделано 10 598 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Согласно расчетам агентства LЕТА, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 605,13 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней коронавирус подтвержден у 11 544 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Медицина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии