В больницах продолжается ограничение плановых стационарных услуг
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Учитывая растущее число пациентов с Covid-19 в стационарах и необходимость в то же время оказывать неотложную помощь пациентам с другими заболеваниями, продолжается ограничение плановых стационарных услуг в больницах, также более строгие правила распространяются на амбулаторные медицинские услуги, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Каждое медучреждение будет индивидуально сообщать пациентам о том, что предоставление услуг откладывается. Эти пациенты не потеряют свою очередь, при возобновлении определенных услуг они получат их в приоритетном порядке.

В то же время в дневных стационарах будут предоставляться только определенные плановые стационарные услуги, которые не могут быть прерваны, так как необходимы для обеспечения непрерывности лечения. Например, химиотерапия, лечение биопрепаратами, заместительная терапия органов, лучевая терапия, услуги в области гематологии, заместительная терапия метадоном и бупренорфином.

Также медицинская помощь будет предоставляться пациентам, которым необходимо продолжить или завершить неотложное стационарное лечение, например, в области инвазивной кардиологии и инвазивной радиологии.

Стационары будут обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь, проводить онкологические и другие операции, от которых зависит жизнь пациента, а также операции, отмена которых может повлечь за собой инвалидность.

В обязательном порядке будет оказываться медицинская помощь больным онкологией, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, инфекционными кожными заболеваниями, венерическими заболеваниями, людям с заболеваниями психики и травмами.

Министерство здравоохранения вместе с другими ответственными учреждениями и больницами регулярно оценивает ситуацию, и предоставление плановых стационарных услуг будет расширено как только появится такая возможность, сказала Страпцане.

Более строгие требования безопасности будут применяться и в сфере амбулаторных медицинских услуг. Амбулаторные консультации специалистов по возможности должны предоставляться удаленно. Если это невозможно, пациентов следует принимать только по предварительной записи с указанием точного времени визита.

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LETA

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