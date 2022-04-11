В больницах увеличилось количество пациентов с Covid-19

Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 574 до 605 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Всего вчера госпитализированы 56 пациентов с коронавирусом, выписаны 14 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 252 человека, у 230 пациентов среднетяжелое течение заболевания, 22 человека — в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Латвии было выявлено 180 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов. Всего за минувшие сутки провели 2050 тестов, доля позитивных результатов — 8,8%.

За все время пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 808 979 человек при населении в 1,89 млн человек.