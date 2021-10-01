В больницах увеличивается количество коек для пациентов с коронавирусом

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 490, в среднем в сутки в больницу попадают 60-70 больных с этим заболеванием. 426 человек проходят лечение с умеренным течением болезни, а у 64, или 13%, болезнь протекает тяжело, пишет газета Diena.

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Некоторые больницы уже перепрофилируют другие отделения, вводят дополнительные койки, но признают, что количество медицинского персонала при этом не увеличивается. Палаты для лечения больных Covid-19 открыты в 10 больницах. Уже сейчас требуется участие и других больниц для того, чтобы лечить пациентов, которые не могут быть госпитализированы в региональные и университетские больницы из-за перепрофилирования отделений.

Данные, собранные Министерством здравоохранения, показывают, что в больницах заняты 72% коек для больных с Covid-19 и 76% коек в интенсивной терапии.

"По сравнению с предыдущей волной Covid-19 количество пациентов, поступающих в реанимацию, увеличивается. Теперь это каждый пятый, раньше каждый десятый", - говорит председатель правления Екабпилсской больницы Маргарита Мельникова. Все указывает на то, что в интенсивной терапии начнет не хватать анестезиологов и реаниматологов. Этих специалистов в стране очень мало, признает Мельникова. Она подчеркивает, что ни один из попавших в реанимацию не был вакцинирован, а средний возраст больных - 50 лет и моложе.