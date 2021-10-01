В больницах увеличивается количество коек для пациентов с коронавирусом
Foto: Publicitātes attēls

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 490, в среднем в сутки в больницу попадают 60-70 больных с этим заболеванием. 426 человек проходят лечение с умеренным течением болезни, а у 64, или 13%, болезнь протекает тяжело, пишет газета Diena.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Некоторые больницы уже перепрофилируют другие отделения, вводят дополнительные койки, но признают, что количество медицинского персонала при этом не увеличивается. Палаты для лечения больных Covid-19 открыты в 10 больницах. Уже сейчас требуется участие и других больниц для того, чтобы лечить пациентов, которые не могут быть госпитализированы в региональные и университетские больницы из-за перепрофилирования отделений.

Данные, собранные Министерством здравоохранения, показывают, что в больницах заняты 72% коек для больных с Covid-19 и 76% коек в интенсивной терапии.

"По сравнению с предыдущей волной Covid-19 количество пациентов, поступающих в реанимацию, увеличивается. Теперь это каждый пятый, раньше каждый десятый", - говорит председатель правления Екабпилсской больницы Маргарита Мельникова. Все указывает на то, что в интенсивной терапии начнет не хватать анестезиологов и реаниматологов. Этих специалистов в стране очень мало, признает Мельникова. Она подчеркивает, что ни один из попавших в реанимацию не был вакцинирован, а средний возраст больных - 50 лет и моложе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!